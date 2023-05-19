В Крыму восстановили движение поездов под Симферополем, прерванное из-за схода вагонов

По данным Минтранса РФ, движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено в полном объеме 18 мая в 21:28.

Все пригородные поезда, поезда дальнего следования, а также грузовые составы следуют согласно установленному графику движения, сообщает Минтранс России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 18 мая в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановили. Пассажиров на эти станции подвозили автобусами. По данным Крымской железной дороги, сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта.

Позже движение пригородных поездов из Севастополя возобновили до станции Бахчисарай. В Симферополь на поезд Севастополь — Санкт-Петербург на автобусах доставили 170 пассажиров. Все остальные поезда «Таврия», отправляющиеся 18 мая, следовали по графику.