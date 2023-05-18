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Сход грузового поезда с рельсов в Крыму произошел из-за вмешательства посторонних лиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shod-gruzovogo-poezda-s-relsov-v-krymu-proizoshel-iz-za-vmeshatelstva-postoronnih-lits
Сход грузового поезда с рельсов в Крыму произошел из-за вмешательства посторонних лиц
Фото t.me/tvcrimea24

Об этом сообщили 18 мая в соцсетях Крымской железной дороги (КЖД).

«Сегодня, 18 мая произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — сообщает Telegram-канал КЖД.

В ведомстве добавили, что на месте схода вагонов работают специалисты. Туда направили восстановительные поезда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановили. Пассажиров на эти станции будут подвозить автобусами.

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