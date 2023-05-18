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В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном, приостановлено движение поездов между Симферополем и Севастополем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-priostanovleno-dvizhenie-poezdov-mezhdu-simferopolem-i-sevastopolem
В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном, приостановлено движение поездов между Симферополем и Севастополем
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом утром 18 мая сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства», — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановили. Пассажиров на эти станции будут подвозить автобусами.

Сергей Аксенов добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

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