В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном, приостановлено движение поездов между Симферополем и Севастополем

Об этом утром 18 мая сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства», — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановили. Пассажиров на эти станции будут подвозить автобусами.

Сергей Аксенов добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

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