Из-за пожара на нефтезаводе в Краснодарском крае временно остановили движение поездов
По данным краевого оперштаба, 4 мая с 7:28 в связи с работой правоохранительных органов было приостановлено движение поездов на участке между станциями Северская и Ильская.
Были задержаны два пассажирских состава. На три часа задержан поезд № 830 «Ласточка» Анапа — Аэропорт Сочи. На два часа задержан поезд № 325 Пермь — Новороссийск. В настоящее время движение поездов на участке открыто, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону 8 (800)775-00-00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошло в ночь на 4 мая. Информация о пожаре поступила спасателям в 2:55. Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники. В 5:17 возгорание ликвидировали. По предварительным данным СК России, возгорание могло начаться после атаки неизвестного беспилотного летательного аппарата.