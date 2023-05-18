В Симферополь автобусами доставят 170 пассажиров поезда Севастополь — Санкт-Петербург

Движение пригородных поездов из Севастополя возобновили до станции Бахчисарай. Об этом 18 мая сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

«Что касается движения пригородных поездов, то принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до станции Бахчисарай, а дальше для пассажиров будут организованы специальные автобусы», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

В связи с инцидентом Министерство транспорта Республики Крым организовало дополнительные автобусные рейсы между Симферополем и Бахчисараем. От железнодорожного вокзала Симферополя они отправятся в 14:00, 15:30, 12:50. С привокзальной площади Бахчисарая — в 13:55, 25:05 и в 16:45.

По данным «Гранд сервис экспресс», на участке, где произошел сход вагонов, пассажирских поездов не было. Ближайший пассажирский состав запланирован на 17:15, его отправят из Симферополя. Пассажиров туда доставят автобусами.

«Поезд 008С в 17:15 из Севастополя отправится из Симферополя. Пассажиры будут доставлены автобусами. Просим пассажиров, имеющих билет на этот поезд из Севастополя, прибыть на вокзал к 16.30. До Симферополя пассажиры будут направлены автобусами», — сообщает сообщает «Гранд сервис экспресс» в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что все остальные поезда «Таврия», отправляющиеся 18 мая, следуют по графику.

По данным департамента транспорта Севастополя, всего с билетами на поезд «Севастополь-Санкт-Петербург» в Симферополь на автобусах доставят 170 пассажиров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановили. Пассажиров на эти станции будут подвозить автобусами. По данным Крымской железной дороги (КЖД), сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.