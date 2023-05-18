В Крыму продлили ограничение движения электропоездов после схода вагонов

По данным минтранса Крыма, ограничение движения пригородных поездов продлено после схода с рельсов вагонов с зерном в Симферопольском районе Крыма.

В связи с продлением ограничения движения пригородных поездов, дополнительно назначены автобусы для перевозки пассажиров.

Два рейса отправятся 18 мая из Симферополя — в 17:00 и 19:30, еще три рейса выйдут из Бахчисарая — в 18:35, 19:55 и 21:45, сообщает Telegram-канал министерства транспорта Крыма.

Движение поездов по Крымскому мосту идет в штатном режиме. Бригады поездов проводят в составе дополнительные проверки мест, в которых могут быть спрятаны посторонние предметы. Сотрудники подразделений транспортной безопасности на остановках проверяют днища вагонов зеркалами.

Всего в результате инцидента было повреждено около 150 м железной дороги. Восстановить движение пригородных поездов на поврежденном участке планируют в течение суток, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 18 мая в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановили. Пассажиров на эти станции подвозят автобусами. По данным Крымской железной дороги (КЖД), сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Позже движение пригородных поездов из Севастополя возобновили до станции Бахчисарай. В Симферополь на поезд Севастополь — Санкт-Петербург на автобусах доставили 170 пассажиров. Все остальные поезда «Таврия», отправляющиеся 18 мая, следуют по графику.