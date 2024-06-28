В Крымске простились с погибшей во время атаки ВСУ на Севастополь девочкой

Прощание состоится 28 июня в храме Михаила Архангела. Во время церемонии присутствовали родители, родственники и близкие ребенка.

Дети принесли мягкие игрушки.

«Я пока ничего не могу говорить», — сказала «АиФ» бабушка погибшей девочки.

Ребенок был в Севастополе на пляже вместе со своими родителями, когда ВСУ ударили ракетами по Крыму. В результате обстрела девочка погибла на глазах семьи, пишут kuban.aif.ru.

Как писал интернте-портал «Кубань 24», 23 июня в ходе отражения атаки силами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Еще одна ракета на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией Севастополя.

В результате погибли трое детей и двое взрослых. Еще 124 человека пострадали от ударной волны и обломков. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших. Он добавил, что регион готов оказать помощь, если возникнет такая необходимость.