В Крымске похоронили девочку, погибшую во время атаки ВСУ на Севастополь

В Крымске 28 июня состоялась церемония прощания с 8-летней дочерью заместителя мэра Магадана, которая погибла в результате террористической атаки в Севастополе 23 июня.

«Сегодня в Крымске простились с восьмилетней дочерью нашего земляка, уроженца Крымска, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось 9 лет. Она навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой. Искренние слова соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Девочку похоронили с воинскими почестями — почетный караул дал троекратный залп в воздух, пишет «АиФ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 июня в ходе отражения атаки силами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Еще одна ракета на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией Севастополя. В результате погибли трое детей и двое взрослых. Еще 124 человека пострадали от ударной волны и обломков.

В числе погибших детей оказалась 8-летняя дочь вице-мэра Магадана. Она была на пляже вместе со своими родителями и погибла на глазах семьи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших. Он добавил, что регион готов оказать помощь, если возникнет такая необходимость.