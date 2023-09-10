В Краснодарском крае стартовал основной день выборов

Голосование на муниципальных выборах 10 сентября продлится с 8:00 до 20:00. В общей сложности на Кубани действуют 765 избирательных участков.

На Кубани в этом году проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня

«Сегодня, 10 сентября, в 8:00 продолжилось голосование на муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования», — сообщает Избирком Кубани в Telegram.

Сообщается, что активность избирателей на территории края по итогам первого дня голосования составила 24,1%.

За первый день проголосовали почти 268 тыс. человек. Жители выбирают 49 глав городских и сельских поселений, 183 муниципальных депутата.

На участках работают независимые наблюдатели. Выборы освещают свыше 50 аккредитованных СМИ. Общественный порядок обеспечивают 5,5 тыс. человек. В их числе полицейские, росгвардейцы и казаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае завершился первый день голосования на муниципальных выборах. Участки для голосования закрылись 9 сентября в 20:00. Всего в первый день выборов в Краснодарском крае проголосовали более 24% избирателей. В регионе работали 765 избирательных участков. Голосование продолжится 10 сентября с 8:00 до 20:00. Всего в Краснодарском крае проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. На 232 вакантных мандата претендуют кандидаты от 7 политических партий и самовыдвиженцы.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова по итогам первого дня голосования на муниципальных выборах отметила, что на Кубани он прошел спокойно, официальных жалоб в крайизбирком не поступало.