В Краснодарском крае завершился первый день голосования на муниципальных выборах

Участки для голосования закрылись 9 сентября в 20:00. Избирательные комиссии обеспечат надежное хранение избирательных бюллетеней.

После завершения голосования все бюллетени в переносных и стационарных ящиках для голосования члены участковых избирательных комиссий поместили в специальные сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ.

«Каждый сейф-пакет имеет уникальный номер и содержит подписи членов участковой комиссий, на нем также могут быть проставлены подписи наблюдателей. Сейф-пакеты оснащены средствами защиты, исключающими изъятие или подмену находящихся в них бюллетеней — неповторяющийся номер дублируется на пакете и защитном клапане, указывается в акте, индикаторная лента имеет клейкий слой без возможности сокрытия следов вскрытия пакета», — сообщает избирательная комиссия Краснодарского края.

Сейфы переместят в металлические шкафы, которые закрываются и опечатываются. Каждый металлический шкаф находится в зоне под непрерывным видеонаблюдением. Сейфы с бюллетенями первого дня голосования вскроют в присутствии наблюдателей и аккредитованных журналистов после 20:00 10 сентября, когда начнется подсчет голосов избирателей.

Всего в первый день выборов в Краснодарском крае проголосовали более 24% избирателей. В регионе работали 765 избирательных участков. Голосование продолжится 10 сентября с 8:00 до 20:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 9 сентября стартовал первый день выборов. Всего в Краснодарском крае проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. На 232 вакантных мандата претендуюткандидаты от 7 политических партий и самовыдвиженцы. В организации и проведении выборов задействованы 47 территориальных избирательных комиссий и 765 участковых избирательных комиссий – более 9 тыс. человек.