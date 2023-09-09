В Краснодарском крае стартовал первый день выборов

Голосование на муниципальных выборах будет проходить 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00, после чего будут подведены итоги Всего на Кубани организовано 765 избирательных участков.

Выборы имеют стратегическое значение для будущего региона. Этот важный политический процесс охватывает различные уровни власти и будет иметь долгосрочные последствия для жителей Кубани.

Выборы в Краснодарском крае включают несколько ключевых аспектов. Прежде всего, это выборы депутатов представительных органов, которые будут влиять на региональную и муниципальную политику. Кроме того, проводятся дополнительные выборы депутатов районов и округов, что призвано усилить голос местного населения в формировании власти.

Также важной частью этого политического процесса являются выборы глав сельских и городских поселений, что формирует локальное управление и важно для развития сельских и городских районов Кубани.

По словам руководителя «Центра политических исследований и технологий» Григория Киселева, выборы в Краснодарском крае стали важным событием для региона, и их результаты будут иметь долгосрочное воздействие на политическую картину региона. Эксперт отметил, что важно, чтобы все граждане активно участвовали в этом процессе, выражая свое мнение и выбирая лидеров, которые будут работать на благо региона.

«Граждане должны понимать, что выборы в представительные органы местного самоуправления имеют особое значение, поскольку они являются важнейшим звеном политической системы. Стоит сказать, что именно посредством органов местного самоуправления происходит реализация власти на местах. Обеспечивается самостоятельное разрешение населением вопросов местного значения. Проголосовав, выбрав «своего» представителя, гражданин может изменить жизнь своего муниципального образования. Эта кампания не является исключением. Несмотря на муниципальный характер, подготовка велась на уровне региональных выборов. Краевой избирком и региональные органы исполнительной власти подготовили сильную базу. Кроме того, сами кампании прошли тихо, что создает уверенность в том, что и эти два дня пройдут с минимальными конфликтами. Будем следить за ходом», — сказал Григорий Киселев.

Эксперт Николай Куксенко охарактеризовал нынешние выборы как стабильные:

«По моему мнению, эти выборы пройдут отлично. Предвыборная кампания прошла успешно, без происшествий. Органы исполнительной власти работают слажено. На сегодняшний день все спокойно. Думаю, эта обстановка и сохранится. Жители проявляют свою активность и заинтересованность, поэтому мне кажется, что явка в этом году будет достаточно высокой», — сказал Николай Куксенко.

Политтехнолог Илья Барбуков отметил активность самих кандидатов.

«Кандидаты уделили много времени работе в своих округах, включая прямой контакт с избирателями. Ожидается, что активность избирателей будет высокой, учитывая, что выборы охватывают территории с численностью населения более миллиона человек. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что текущие выборы в этом году имеют большое значение и масштаб», — сообщил эксперт.

Всего в Краснодарском крае проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. На 232 вакантных мандата претендуюткандидаты от 7 политических партий и самовыдвиженцы. В организации и проведении выборов задействованы 47 территориальных избирательных комиссий и 765 участковых избирательных комиссий – более 9 тыс. человек. Все избирательные участки открылись вовремя, комиссии приступили к работе, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края.

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