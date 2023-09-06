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В Краснодарском крае за предстоящими выборами будут следить около тысячи общественных наблюдателей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-predstoyashhimi-vyborami-budut-sledit-okolo-tysyachi-obshhestvennyh-nablyudatelej
В Краснодарском крае за предстоящими выборами будут следить около тысячи общественных наблюдателей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жители Кубани с активной гражданской позицией уже получили направления от краевой Общественной палаты на избирательные участки.

Наблюдатели от Общественной палаты Краснодарского края будут контролировать соблюдение законодательства и всех процедур в день голосования, давать объективную оценку происходящему на избирательных участках.

«Контроль за соблюдением закона в дни голосования — это еще не все. Общественные наблюдатели будут помогать избирательным комиссиям поддерживать на участках позитивную, доброжелательную обстановку», — сказала председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.

Она добавила, что работа наблюдателя — добровольная и неоплачиваемая, но крайне ответственная. Все, кто занимается этим делом, проходят серьезную подготовку.

По данным крайизбиркома, 9 и 10 сентября на Кубани будут работать 765 избирательных участков. Направления от краевой ОП на предстоящие выборы получили около 1 тыс. человек. Их количество определили в зависимости от числа избирательных кампаний и избирателей в муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», желающие стать общественными наблюдателями во время выборов на Кубани прошли обучение.

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