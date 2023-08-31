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Желающие стать общественными наблюдателями во время выборов на Кубани начали проходить обучение

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhelayushhie-stat-obshhestvennymi-nablyudatelyami-vo-vremya-vyborov-na-kubani-nachali-prohodit-obuchenie
Желающие стать общественными наблюдателями во время выборов на Кубани начали проходить обучение
Желающие стать общественными наблюдателями во время выборов на Кубани начали проходить обучение

Обучение проводит Общественная палата Краснодарского края, оно продлится до 2 сентября.

Обучение проходят жители тех муниципалитетов края, в которых на предстоящий единый день голосования назначены выборы. Будущие общественные наблюдатели изучают избирательное законодательство, требования к организации голосования — с момента прихода наблюдателя на избирательный участок до отправки протокола с итогами голосования, знакомятся с кодексом этики наблюдателя, учатся анализировать информационное пространство на предмет недостоверной информации (фейков) и провокаций.

Наблюдателям рассказывают об их правах и о запретах. Например, почему нельзя «поставить галочку» в бюллетене по просьбе слабовидящего избирателя и можно ли фотографировать на избирательном участке.

По закону, направлять наблюдателей на выборы имеют право политические партии, зарегистрированные кандидаты и субъекты общественного контроля, в частности, общественные палаты.

Кроме того, в работе наблюдателям помогает «Золотой стандарт» — специальные чек-листы, которые разработала Общественная палата РФ. По ним наблюдатели проверяют соблюдение обязательных требований на избирательных участках. Такие чек-листы не допускают неоднозначной трактовки спорных ситуаций.

Общественным наблюдателем может стать гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет и зарегистрированный на территории региона. При этом он не должен быть признанным судом недееспособным, не должен содержаться в местах лишения свободы по приговору суда, вступившем в законную силу. Не могут быть общественными наблюдателями высшие должностные лица, депутаты, главы местных администраций, действующие члены избирательной комиссии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голосование по 62 избирательным кампаниям разного уровня пройдет в Краснодарском крае 9 и 10 сентября. Планируется, что в них примут участие более 1 млн избирателей. Жителям Кубани предстоит выбрать 49 глав городских и сельских поселений, а также 183 депутата.

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