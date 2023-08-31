Желающие стать общественными наблюдателями во время выборов на Кубани начали проходить обучение

Обучение проводит Общественная палата Краснодарского края, оно продлится до 2 сентября.

Обучение проходят жители тех муниципалитетов края, в которых на предстоящий единый день голосования назначены выборы. Будущие общественные наблюдатели изучают избирательное законодательство, требования к организации голосования — с момента прихода наблюдателя на избирательный участок до отправки протокола с итогами голосования, знакомятся с кодексом этики наблюдателя, учатся анализировать информационное пространство на предмет недостоверной информации (фейков) и провокаций.

Наблюдателям рассказывают об их правах и о запретах. Например, почему нельзя «поставить галочку» в бюллетене по просьбе слабовидящего избирателя и можно ли фотографировать на избирательном участке.

По закону, направлять наблюдателей на выборы имеют право политические партии, зарегистрированные кандидаты и субъекты общественного контроля, в частности, общественные палаты.

Кроме того, в работе наблюдателям помогает «Золотой стандарт» — специальные чек-листы, которые разработала Общественная палата РФ. По ним наблюдатели проверяют соблюдение обязательных требований на избирательных участках. Такие чек-листы не допускают неоднозначной трактовки спорных ситуаций.

Общественным наблюдателем может стать гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет и зарегистрированный на территории региона. При этом он не должен быть признанным судом недееспособным, не должен содержаться в местах лишения свободы по приговору суда, вступившем в законную силу. Не могут быть общественными наблюдателями высшие должностные лица, депутаты, главы местных администраций, действующие члены избирательной комиссии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голосование по 62 избирательным кампаниям разного уровня пройдет в Краснодарском крае 9 и 10 сентября. Планируется, что в них примут участие более 1 млн избирателей. Жителям Кубани предстоит выбрать 49 глав городских и сельских поселений, а также 183 депутата.