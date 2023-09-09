Любовь Попова: первый день голосования в Краснодарском крае прошел спокойно

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова по итогам первого дня голосования на муниципальных выборах отметила, что на Кубани он прошел спокойно, официальных жалоб в крайизбирком не поступало.

По данным Крайизбиркома, 9 сентября на участках работали 3 тыс. 620 наблюдателей, из них около 1 тыс. были направлены от Общественной палаты.

Любовь Попова отметила, что общественный штаб по выборам работает активно.

«Мы на связи с общественными штабами муниципальных образований. В постоянном режиме контролируем соблюдение закона во время голосования. Достаточно высокая явка для первого дня. Наши наблюдатели сообщают, что избиратели приходят голосовать целыми семьями. Также независимые общественные наблюдатели отмечают грамотную, профессиональную работу участковых избирательных комиссий. Завтра основной день голосования. Наш штаб продолжит свою работу. Ожидаем более высокую активность избирателей — для части жителей Кубани суббота была рабочим днем», — сказала Любовь Попова.

По словам главы краевой Общественной палаты, в случае возникновения спорных ситуаций на участках ее члены проведут объективную правовую оценку и доведут ее до граждан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае завершился первый день голосования на муниципальных выборах. Участки для голосования закрылись 9 сентября в 20:00. Всего в первый день выборов в Краснодарском крае проголосовали более 24% избирателей. В регионе работали 765 избирательных участков. Голосование продолжится 10 сентября с 8:00 до 20:00. Всего в Краснодарском крае проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. На 232 вакантных мандата претендуюткандидаты от 7 политических партий и самовыдвиженцы.