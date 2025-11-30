В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную ночью 30 ноября

Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в воскресенье около 10:15.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Кубани с 1:24.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 18:00 до 23:00 29 ноября дежурные средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Черным морем. Еще семь беспилотников над территорией Краснодарского края и шесть над Черным морем ликвидировали в течение ночи. Фрагменты сбитых ночью 30 ноября украинских БПЛА повредили жилые дома в Славянске-на-Кубани и Анапе.

Также ограничения на полеты ввели ночью 30 ноября в аэропорту Краснодара из-за угрозы атаки беспилотников. Службы аэрогавани готовы возобновить работу после снятия ограничений.

