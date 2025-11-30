Над Кубанью и Черным морем в ночь на 30 ноября сбили 24 украинских беспилотника

В ночь на воскресенье российские военные перехватили и уничтожили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России.

С 18:00 до 23:000 29 ноября дежурные средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Черным морем. Восемь дронов ликвидировали в небе над Белгородской областью, еще по одному — над Ростовской и Орловской областями.

Кроме того, в течение ночи российские военные перехватили и уничтожили семь беспилотников над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Черным морем.

Также над Ростовской областью сбили 16 украинских БПЛА, над Белгородской областью — 3, над Курской областью — 1, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотная опасность в Краснодарском крае, которую объявили 30 ноября около 1:25, действует до сих пор. Обломки сбитых ночью украинских БПЛА повредили жилые дома в Славянске-на-Кубани и Анапе. Пострадавших среди населения нет.

Ограничения на полеты ввели ночью 30 ноября в аэропорту Краснодара из-за угрозы атаки беспилотников. Службы аэрогавани готовы к работе после снятия ограничений.

