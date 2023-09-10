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В Краснодарском крае 10 сентября к 10:00 проголосовали 26,7% избирателей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-10-sentyabrya-k-10-00-progolosovali-26-7-izbiratelej
В Краснодарском крае 10 сентября к 10:00 проголосовали 26,7% избирателей
Фото пресс-службы администрации Краснодар

Об активности избирателей в основной день голосования на муниципальных выборах 10 сентября сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.

По данным на 10:00 10 сентября общая активность избирателей на Кубани составила 26,7%, сообщает Избирком Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первый день выборов в Краснодарском крае проголосовали более 24% избирателей. В регионе работали 765 избирательных участков. Голосование продолжится 10 сентября с 8:00 до 20:00. Всего в Краснодарском крае проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. На 232 вакантных мандата претендуют кандидаты от 7 политических партий и самовыдвиженцы.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова по итогам первого дня голосования на муниципальных выборах отметила, что на Кубани он прошел спокойно, официальных жалоб в крайизбирком не поступало.

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