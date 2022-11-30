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В Краснодаре возле дома купца Лихацкого установили 15 лавочек и кадки с деревьями

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vozle-doma-kuptsa-lihatskogo-ustanovili-15-lavochek-i-kadki-s-derevyami
В Краснодаре возле дома купца Лихацкого установили 15 лавочек и кадки с деревьями
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В ночь на 30 ноября в историческом квартале в центре Краснодара обустроили прогулочную зону.

В районе пересечения улиц Длинной и Красноармейской установили по 15 лавочек, кадок с деревьями и урн. Оформление земельно-правовой документации в рамках реализации концепции исторического квартала продолжается, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 ноября в мэрии Краснодара приняли решение обустроить прогулочную зону возле дома купца Лихацкого. Предложения по использованию этого участка ранее просил подготовить мэр Евгений Наумов. Жители города были обеспокоены судьбой исторического квартала, расположенного за зданием мэрии — территорию закатали в асфальт, а часть деревьев вырубили.

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