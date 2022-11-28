В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом на еженедельном аппаратном совещании в мэрии сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Василий Домрин.

Для реализации концепции исторического квартала продолжают оформление документов. Также формируют отдельные участки под градоформирующими объектами и объектами культурного наследия. Это необходимо для их реконструкции.

«Сделаем прогулочную зону и на этом поставим точку в вопросе текущего использования этого земельного участка. Парковка транспорта здесь недопустима. Это общественная территория, которая должна стать еще одной точкой притяжения для горожан», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

На время оформления документов возле памятника архитектуры планируют обустроить прогулочную зону — установить лавочки, урны и кадки с деревьями.

«В социальных сетях большинство жителей высказывали позицию, что хотят видеть больше зелени. Поскольку в дальнейшем здесь будет тротуарная плитка — высадка деревьев пока не целесообразна. Нет смысла сейчас сажать деревья, чтобы потом их выкорчевывать. Поэтому приняли решение разместить здесь именно кадки с деревьями», — цитирует Василия Домрина пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мэр Краснодара поручил подготовить предложения по использованию участка возле дома купца Лихацкого. Жители Краснодара были обеспокоены судьбой исторического квартала, расположенного за зданием мэрии — территорию закатали в асфальт, а часть деревьев вырубили.