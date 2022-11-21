Мэр Краснодара поручил подготовить предложения по использованию участка возле дома купца Лихацкого

Фото Александра Райко

Продолжается подготовка проекта межевания участка за зданием администрации в районе дома купца Лихацкого на улице Красной. До момента разрешения земельно-правовых вопросов площадку планируют временно обустроить.

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил внести предложения по использованию участка.

«Прошу внести предложения по использованию этой территории, чтобы дальше мы смогли показать общественности, какие у нас есть концепции и идеи», — сказал Наумов.

В числе вариантов уже предложили установить на участке кадки с растениями, организовать места отдыха или установить аттракционы для детей. Также прозвучало предложение организовать на площадке ярмарку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодара обеспокоены судьбой исторического квартала. По их словам, территорию закатали в асфальт, а часть деревьев вырубили. Мэр поручил провести проверку. Сотрудники администрации города и общественники 18 ноября проинспектировали исторический квартал. В ходе осмотра деревьев выявили повреждения техникой подрядчика. Составили административный протокол.