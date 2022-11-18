Сотрудники мэрии Краснодара и общественники проинспектировали исторический квартал

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Обеспокоенные судьбой закатанного в асфальт исторического квартала общественники совместно с сотрудниками администрации города осмотрели территорию в районе дома купца Лихацкого и обсудили результаты ее расчистки.

Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко сообщил, что за счет подрядчика участок расчистили от мусора, поросли и упавших деревьев. Участок заасфальтировали, установили сети уличного освещения. Это Мироненко назвал подготовительным этапом к дальнейшей реализации концепции исторического квартала.

На вопросы жителей об использовании участка во время оформления документации для создания исторического квартала он ответил, что решение примет мэр Краснодара.

«Цель этих работ только одна — приведение территории в центре города в порядок. Данный участок давно нуждался в этом. Пока что эту площадку можно использовать для различных целей: от размещения ярмарки до установки малых архитектурных форм. Итоговое решение примет глава города», — сказал Мироненко.

О результатах встречи доложат главе города для принятия решения по временному использованию участка.

Депутат гордумы Владимир Вербицкий сообщил, что до этого на месте исторического квартала располагалось ветхое строение, не представляющее культурной ценности. Участок был засыпан мусором и ветками и был местом притяжения маргиналов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители краевой столицы обеспокоены судьбой исторического квартала, расположенного за зданием мэрии. По их словам, территорию закатали в асфальт, а часть деревьев вырубили. Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести проверку.