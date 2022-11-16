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Мэр Краснодара поручил проверить, почему «полысел» исторический квартал в центре

Общество
16.11.2022 15:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-poruchil-proverit-pochemu-polysel-istoricheskij-kvartal-v-tsentre
Мэр Краснодара поручил проверить, почему «полысел» исторический квартал в центре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Жители Краснодара обеспокоены судьбой исторического квартала, расположенного за зданием мэрии. Они сообщают, что территорию закатали в асфальт, а часть деревьев вырубили.

Фотографии горожане разместили в местных пабликах и выразили опасения, что теперь там будет парковка.

«Огромный участок просто закатали в асфальт. А множество деревьев, судя по спутниковым снимкам, срубили. Это точно вяжется с концепцией квартала? Не превратится ли территория во «временную» парковку для чиновников?», — написали авторы фото в Telegram.

В МЦУ Краснодара ранее прокомментировали, что порубочные билеты в 2021 и 2022 годах на месте организации временной парковки по улице Длинной на вырубку деревьев не оформлялись.

«Ни одно дерево не пострадало, так как асфальт уложили на территории, где деревья не произрастали», — сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара.

При этом мэр Краснодара Евгений Наумов 16 ноября провел совещание по вопросу обустройства исторического квартала. Глава города сообщил, что к подготовительным работам по дальнейшему благоустройству территории приступили в октябре.

«Пока идет подготовка земельно-правовой документации, территорию начали расчищать и приводить в порядок.  В итоге, когда убрали забор, мы все увидели, что исторический квартал «полысел». У краснодарцев по этому поводу появилось много справедливых вопросов», — написал Наумов в Telegram.

Мэр поручил ответственным за работы на участке совместно с активистами провести проверку вырубки деревьев и доложить об итогах на следующем аппаратном совещании.

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