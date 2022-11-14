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Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак

Общество
14.11.2022 15:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-raskritikoval-zatyagivanie-protsessa-proektirovaniya-priyuta-dlya-sobak
Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом глава краевого центра Евгений Наумов заявил 14 ноября на аппаратном совещании. Он поручил расписать ему весь процесс проектирования муниципального приюта для собак с самого начала.

«Два года мы проектируем небольшой невысокотехнологичный объект. А что там случилось? Проектировщик недобросовестный или что?», — сказал Наумов.

Мэр добавил, что хочет четко понимать ситуацию с проектированием приюта, чтобы знать кто и где «ничего не делал», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», муниципальный приют для бродячих собак построят в поселке Березовом на участке площадью 1,3 га. Он будет рассчитан на 250 животных. Завершить экспертизу проекта планировали к середине января 2022 года.

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