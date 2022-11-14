Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом глава краевого центра Евгений Наумов заявил 14 ноября на аппаратном совещании. Он поручил расписать ему весь процесс проектирования муниципального приюта для собак с самого начала.

«Два года мы проектируем небольшой невысокотехнологичный объект. А что там случилось? Проектировщик недобросовестный или что?», — сказал Наумов.

Мэр добавил, что хочет четко понимать ситуацию с проектированием приюта, чтобы знать кто и где «ничего не делал», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», муниципальный приют для бродячих собак построят в поселке Березовом на участке площадью 1,3 га. Он будет рассчитан на 250 животных. Завершить экспертизу проекта планировали к середине января 2022 года.