Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Общество
14.11.2022 15:59
Об этом глава краевого центра Евгений Наумов заявил 14 ноября на аппаратном совещании. Он поручил расписать ему весь процесс проектирования муниципального приюта для собак с самого начала.
«Два года мы проектируем небольшой невысокотехнологичный объект. А что там случилось? Проектировщик недобросовестный или что?», — сказал Наумов.
Мэр добавил, что хочет четко понимать ситуацию с проектированием приюта, чтобы знать кто и где «ничего не делал», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», муниципальный приют для бродячих собак построят в поселке Березовом на участке площадью 1,3 га. Он будет рассчитан на 250 животных. Завершить экспертизу проекта планировали к середине января 2022 года.
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