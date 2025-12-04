Logo
В Краснодаре улицы и заведения украшают к новогодним праздникам

В Краснодаре улицы и заведения украшают к новогодним праздникам
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

С приближением новогодних праздников улицы Краснодара начинают сверкать и переливаться.

Кафе, рестораны, магазины и кофейни активно преображают свои входные зоны, создавая уникальный праздничный дизайн и погружая горожан в атмосферу волшебства. Предприниматели подходят к украшению творчески.

«Внутри мы много использовали дождика. Мне сказали, что он сейчас пик этого года. Старый советский блестящий дождик. А здесь мы используем натуральные сосновые ветки», — отметил владелец кофейни Иван Гаврилов.

Праздничный декор не обходится без главного атрибута — ярких гирлянд. Все эти детали вместе создают единую праздничную картину, готовя краевую столицу к встрече Нового года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новогоднюю иллюминацию включили в центре Краснодара, а также новогодние «коридоры» засияли в новой части парка «Краснодар». Также КТТУ готовится к запуску новогодних светящихся трамваев и троллейбусов.

