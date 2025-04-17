В Краснодаре снова изменили схему движения у Тургеневского моста

Новые правила движения при заезде на мост с улицы Кубанской Набережной начали действовать с 16:00 17 марта.

Решение об изменении схемы движения приняли после первого дня мониторинга дорожной ситуации на подъездах к мосту. Специалисты выявили проблемный участок дороги, на котором образовывался автомобильный затор из машин следующих в микрорайон Юбилейный.

Для решения проблемы решили экспериментально изменить правила заезда на мост и запретили поворачивать направо из-под моста. Теперь, чтобы попасть на мост с улицы Кубанской Набережной, нужно будет следовать по улицам Кожевенной, Брюсова, Калинина и далее заезжать на Тургеневский мост.

О продлении или завершении эксперимента будет сообщено дополнительно, пишет пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полосы Тургеневского моста будут поочередно закрывать для ремонта. Для грузового транспорта проезд по Тургеневскому мосту будет закрыт — водителей будут перенаправлять в объезд по Южному, Восточному и Западному Обходам, а также Ростовскому и Ейскому шоссе и через Яблоновский мост. Тротуар для пешеходов останется на левой стороне моста — идти по нему можно будет в обе стороны. Со стороны Адыгеи при этом организуют регулируемый пешеходный переход перед подъемом на мост.

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