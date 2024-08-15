В Краснодаре работают 18 пунктов сбора гумпомощи для жителей Курской области
Расположены пункты приема по следующий адресам:
- Дом молодежи на улице Сормовской, 12/11. С понедельника по пятницу работают с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 16:00. Телефон: 8 (800) 200-07-23;
- благотворительный фонд «Добро и Дело» на Солнечной, 2/1. С понедельника по пятницу открыты — с 9:00 до 18:00, в субботу — с 10:00 до 15:00. Телефон: +7 (906) 187-37-36;
- благотворительный фонд «Кубанская семья» на Октябрьской, 93. Со вторника по субботу работают с 10:00 до 14:00. Телефон: 8 (800) 600-50-56;
- благотворительный фонд «Поколение»:- на улице им. Буденного, 140. Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00;
— на 2-й проезд Айвазовского, 24/4. Открыты в понедельник, среду, субботу с 12:00 до 16:00;
- Общественно-информационный центр на Красноармейской, 53. Работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефон: 8 (861) 255-12-98;
- Красноармейская, 53. Открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;
- краевой штаб помощи людям «Мы вместе» на улице им. Ленина, 35/1. Открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Телефон: 8 (861) 293-00-20;
- ул. Октябрьской, 78. С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00;
- АНО «ИНТЕГРАЦИЯ» на 2-я Целиноградская, 3. С понедельника по воскресенье с 12:00 до 18:00. Телефон: 8 (967) 665-99-92;
- администрация Центрального округа на Ставропольской, 77. С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Телефон: 8 (861) 267-61-15;
- территориальные центры (все работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00):- № 34 на 2-й проезд Стасова, 54. Телефон: 8 (861) 235-85-22;
— № 35 на 1-й проезд Вишневый, 3. Телефон: 8 (861) 239-63-87;
— № 36 на им. Вишняковой, 69. Телефон: 8 (861) 268-11-79;
— № 37 на им. Братьев Дроздовых, 27. Телефон: 8 (861) 268-11-79;
— № 38 на Колхозной, 77. Телефон: 8 (861) 224-42-13;
— № 39 на Садовой, 222. Телефон: 8 (861) 254-16-49;
- жилой комплекс «Спортивный парк» на Войсковой, 4. С понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Телефон: 8 (989) 816-03-82.
Принести в пункты приема можно одежду, обувь, постельные принадлежности, посуду, бытовую технику, химию, воду, детское питание, консервы, крупы и макароны, супы, чай и кофе, сахар, сладости, какао, средства личной гигиены, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа.
Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области. Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией киевского режима».
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