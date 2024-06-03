В Краснодаре полностью заменят сорванную ветром кровлю в школе № 29

Часть крыши сорвало в школе № 29 на улице Рылеева 25 мая во время сильного ветра.

Сейчас для замены кровли готовят проектную документацию, рассказал директор департамента образования Александр Звягинцев в ходе аппаратного совещания.

Летний пришкольный лагерь перенесли в соседнее учебное заведение, пункт сдачи ОГЭ — в школу № 39. Почти всех пострадавших школьников выписали из больниц, одного из госпитализированных подростков выпишут в ближайшее время.

Кроме того, сейчас продолжается ликвидация последствий сильного ветра. Из-за шквалистого ветра и непогоды в Краснодаре повалило около 400 деревьев, из них 80% уже убрали. В первую очередь расчистили проезжие части и тротуары, сейчас убирают городские парки и скверы.

«До конца недели необходимо полностью навести порядок в городе. Люди должны иметь возможность передвигаться безопасно и беспрепятственно», — цитирует главу города Евгения Наумова пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 25 мая в 8:18, до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данному факту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тяжелых пострадавших среди детей нет. В основном несовершеннолетние получили порезы и ссадины. В этот же день почти всех детей выписали домой, некоторым назначили амбулаторное лечение.