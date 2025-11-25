В Краснодаре оценивают ущерб от ночной атаки украинских БПЛА

В Центральном округе, где ночью 25 ноября упали обломки БПЛА, работают экстренные службы, сотрудники окружной администрации и мэрии. Идет оценка ущерба.

Об этом рассказал мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале. Специалисты уже зафиксировали повреждения в двух многоквартирных домах. В частности, в нескольких квартирах повреждено остекление. В одном из домов пострадала часть кровли. Восстановлением крыши занялась управляющая компания.

Кроме того, частично повреждены стеклопакеты в деловом и медицинском центрах, которые находятся рядом.

«Обследование территории продолжается. Получаю от коллег оперативную информацию, держу ситуацию на личном контроле. Окажем жителям необходимую помощь», — подчеркнул мэр краевого центра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. После начала атаки на побережье с 00:15 до 1:30 жители краевого центра слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Оказалось, что в городе работала система ПВО. В результате отражения атаки обломки дрона упали рядом с одним из домов в Краснодаре. К счастью, никто не пострадал.

Читайте также: ночная атака БПЛА на курорты Краснодарского края: что известно о налете дронов?

Подпишись, здесь всегда интересно.