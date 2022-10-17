В Краснодаре на улице Гидростроителей починили лифт, который едва не убил мужчину
После инцидента, произошедшего 9 октября в ЖК «Ясный», лифт остановили. О том, что оборудование отремонтировали и подъемник снова работает, сообщили 17 октября.
В грузовом лифте первого подъезда заменили лебедку и отремонтировали электродвигатель.
По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии Краснодара Павла Абрамчика, подъемник работает исправно.
«Перед запуском лифта специалисты управления по жилищным вопросам выехали на место и проконтролировали итоги ремонтных работ. Исправность оборудования подтверждена актом соответствующей лицензированной организации. На сегодняшний день лифт работает исправно», — сказал Абрамчик.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», неисправный лифт едва не отрубил голову входившему пассажиру. Администрация Краснодара и СУ СК РФ по Краснодарскому краю начали проверку. По ее результатам, к ответственности привлекли управляющую компанию дома.
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