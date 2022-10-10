Новая фобия: в Краснодаре лифт едва не стал гильотиной для пассажира
Происшествия
10.10.2022 09:58
Об инциденте сообщили 9 октября в соцсетях. Видео опубликовали жители ЖК «Ясный» в микрорайоне Гидростроителей.
Как написал автор ролика, в его доме случилось «восстание машин». На кадрах видно, как мужчина заходит в лифт, но техника внезапно продолжает движение, закрываясь со всех сторон. Если бы краснодарец вовремя не среагировал, то эта поездка могла стать для него последней.
По словам очевидцев, после этого был слышен сильный грохот, несколько раз включалась пожарная сигнализация. Жители уже обратились в управляющую компанию, чтобы специалисты отрегулировали работу лифта.
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