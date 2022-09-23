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Появилось видео возгорания самоката в лифте многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
23.09.2022 08:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-vozgoraniya-samokata-v-lifte-mnogoetazhki-v-krasnodare
Появилось видео возгорания самоката в лифте многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел утром 21 сентября в одном из многоквартирных домов по улице Красных Партизан.

Мужчина утром собирался на работу и заметил технические неисправности у самоката. Он взял его с собой в лифт, чтобы отнести в ремонт. В этот момент самокат загорелся. Владелец самоката получил термические ожоги 3-й степени. У него обожжено 60% кожи. Мужчину госпитализировали.

Момент возгорания электросамоката в лифте появился в соцсетях. На кадрах видно, что самокат задымился и воспламенился буквально через несколько секунд с начала поездки в лифте.

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