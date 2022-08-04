Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по числу ДТП с электросамокатами

Фото t.me/gelenkurort

С начала года на Кубани зафиксировали 26 аварий с участием мобильного транспорта с электродвигателем. Это электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса.

Лидером антирейтинга стала Москва. Там за первое полугодие зарегистрировали 94 такие аварии. Второе место с результатом 57 ДТП занял Санкт-Петербург.

Краснодарский край — на третьем месте. Сообщается, что здесь за период с января по май прошлого года зафиксировали 12 аварий с участием электросамокатов. Такие данные приводит в отчете Научный центр безопасности дорожного движения.

Всего в России за полгода произошло 370 таких аварий. В них погибли шесть человек и 382 — получили травмы. Чаще всего мобильный транспорт с электродвигателем попадает в аварии на выездах с прилегающих территорий, на перекрестках (31%) и пешеходных переходах (32%), пишет «Коммерсантъ» .

Читайте также: в Сириусе полицейский отвез в больницу попавшего под электросамокат ребенка.