В Сириусе полицейский отвез в больницу попавшего под электросамокат ребенка
Происшествия
03.08.2022 13:39
Инцидент произошел в конце июля в районе улицы Парусной. К сотруднику ППС обратился мужчина, державший на руках окровавленного мальчика без сознания.
Мужчина рассказал, что его 6-летнего сына сбил самокат, после чего ребенок потерял сознание. Родители попросили полицейского о помощи. Тяжесть травм, полученных ребенком, оценить было невозможно, и последствия промедления могли быть серьезными.
Полицейский экстренно доставил семью в ближайшую больницу. Мальчика госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории Сириус.
Через неделю ребенка выписали. Сообщается, что в настоящее время он практически восстановился.
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