В Ейском районе полицейские доставили в больницу роженицу, не знавшую дорогу в роддом
Происшествия
28.07.2022 10:01
В поселке Зеленая роща к инспекторам ДПС обратилась жительница Щербиновского района. Она сообщила, что у ее 21-летней дочери начались роды и ей необходима срочная медицинская помощь.
Женщина рассказала, что плохо ориентируется на местности и не знает дорогу в роддом.
Полицейские сопроводили автомобиль в родильный дом Ейска и передали роженицу медикам. Благодаря оперативным действиям инспекторов и врачей, все закончилось благополучно. Здоровью матери и ее новорожденной дочери ничего не угрожает.
Госавтоинспекторы приехали к роддому в день выписки, поздравили молодую маму, вручили подарки и цветы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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