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СКР начал проверку после падения лифта в многоэтажке Краснодара

Происшествия
10.10.2022 13:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/skr-nachal-proverku-posle-padeniya-lifta-v-mnogoetazhke-krasnodara
СКР начал проверку после падения лифта в многоэтажке Краснодара
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел 9 октября в ЖК «Ясный» на улице Гидростроителей, 62.

По предварительным данным, днем 9 октября 25-летний житель многоквартирного жилого дома на улице Гидростроителей заходил в лифт, в этот момент кабина неожиданно начала движение вверх, после чего двери лифта стали быстро закрываться. Мужчина быстро среагировал и успел выскочить из лифта. В результате он получил травму ноги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи проводят доследственную проверку по факту произошедшего, изучают всю изъятую техническую документацию по обслуживанию и эксплуатации лифта. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись запечатлела, как мужчина заходит в лифт. Тот внезапно продолжил движение, закрываясь со всех сторон. Мужчина успел отскочить и не пострадал. По словам очевидцев, после этого был слышен сильный грохот, несколько раз включалась пожарная сигнализация.

В мэрии сообщили о том, что начали проверку УК в доме, где мужчину едва не раздавил лифт. По информации управления по жилищным вопросам, лифты в этом доме по договору с УК обслуживает подрядная организация.

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