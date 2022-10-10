Мэрия Краснодара начала проверку УК в доме, где мужчину едва не раздавил лифт
Инцидент в ЖК «Ясный» на улице Гидростроителей, 62 произошел 9 октября. Видеозапись, на которой неисправный лифт едва не отрубил голову мужчине, опубликовали в соцсетях.
Поручение проверить управляющую компанию жилого комплекса на планерке дал и. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев.
«Управлению по жилищным вопросам в срочном порядке необходимо проверить работу управляющей компании. И направьте сегодня письмо в краевую жилищную инспекцию, которая курирует подрядчиков по обслуживанию лифтового оборудования. Нам нужно оперативно и на всех уровнях этот вопрос проработать, выяснить причину произошедшего и принять меры, чтобы подобных ЧП больше не случалось», — сказал Слюсарев.
По информации управления по жилищным вопросам, лифты в этом доме по договору с УК обслуживает подрядная организация. Проверку в отношении управляющей организации проведут уже сегодня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись запечатлела, как мужчина заходит в лифт. Тот внезапно продолжил движение, закрываясь со всех сторон. Мужчина успел отскочить и не пострадал. По словам очевидцев, после этого был слышен сильный грохот, несколько раз включалась пожарная сигнализация.
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