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В Краснодаре привлекут к ответственности УК дома, где мужчину едва не раздавил лифт

Происшествия
12.10.2022 16:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-privlekut-k-otvetstvennosti-uk-doma-gde-muzhchinu-edva-ne-razdavil-lift
В Краснодаре привлекут к ответственности УК дома, где мужчину едва не раздавил лифт
Кадр из видео vk.com/typical_krd

Инцидент произошел 9 октября в ЖК «Ясный» на улице Гидростроителей, 62. Вышедший из строя лифт едва не отрубил голову входившему в него мужчине.

По итогам внеплановой проверки деятельности управляющей организации выявили нарушения лицензионных требований, предусматривающие административную ответственность. Материалы проверки направили в государственную жилищную инспекцию Краснодарского края.

ООО «Европейский Дом» обязали до 10 ноября устранить неполадки лифтового оборудования, а также обеспечить его надлежащее содержание. Исполнение находится на контроле администрации Краснодара.

По информации УК, в лифте демонтировали неисправный электродвигатель. В настоящее время меняют лебедку и устанавливают новый электромотор. Из-за проведения работ грузовой лифт в первом подъезде не работает, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СКР начал проверку после падения лифта в многоэтажке Краснодара.

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