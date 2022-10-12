В Краснодаре привлекут к ответственности УК дома, где мужчину едва не раздавил лифт

Кадр из видео vk.com/typical_krd

Инцидент произошел 9 октября в ЖК «Ясный» на улице Гидростроителей, 62. Вышедший из строя лифт едва не отрубил голову входившему в него мужчине.

По итогам внеплановой проверки деятельности управляющей организации выявили нарушения лицензионных требований, предусматривающие административную ответственность. Материалы проверки направили в государственную жилищную инспекцию Краснодарского края.

ООО «Европейский Дом» обязали до 10 ноября устранить неполадки лифтового оборудования, а также обеспечить его надлежащее содержание. Исполнение находится на контроле администрации Краснодара.

По информации УК, в лифте демонтировали неисправный электродвигатель. В настоящее время меняют лебедку и устанавливают новый электромотор. Из-за проведения работ грузовой лифт в первом подъезде не работает, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СКР начал проверку после падения лифта в многоэтажке Краснодара.