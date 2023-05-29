В Краснодаре будут судить экс-директора Фонда защиты прав дольщиков за получение 42 млн рублей «отката»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по краю. В мае расследование уголовного дела в отношении 39-летней экс-директора регионального Фонда защиты прав дольщиков о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере завершили.

По данным следствия, женщина занимала должность директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Она решила получить от обратившегося к ней учредителя стройкомпании ООО «АРТ» деньги за содействие в привлечении его фирмы к достраиванию проблемного ЖК «Радуга» на улице Жигуленко в Краснодаре. Женщина привлекла своего сожителя. Мужчина в 2020 году сказал владельцу стройфирмы о том, что за 82 млн его организация получит контракт на достройку проблемного ЖК. Также женщина потребовала перевести на расчетный счет Фонда 8,2 млн рублей, составляющих 1% от предварительной сметной стоимости работ по завершению строительства объекта.

Затем злоумышленница снизила сумму до 41 млн рублей. Предприниматель в декабре 2020 года передал через сожителя деньги. В феврале 2021 года он перечислил на расчетный счет Фонда 1,5 млн рублей со счета другой организации. Для конспирации перевод оформили в виде пожертвования. В августе 2021 года от имени Фонда женщина заключила договоры с организацией на выполнение работ по завершению строительства проблемного ЖК, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время предварительного следствия женщина признала вину. До суда она находится под домашним арестом. На 2 ее квартиры и место на парковке наложили арест. Материалы дела направили в Первомайский суд Краснодара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», директора регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства задержали 9 ноября 2022 года, в ее доме прошел обыск. Октябрьский районный суд Краснодара 10 ноября 2022 года рассмотрел ходатайство следствия о заключении ее под стражу. В апреле в суд ушло дело в отношении 40-летнего учредителя строительной организации, которого обвиняют в коммерческом подкупе экс-директора Фонда защиты прав дольщиков. Договоры на достройку проблемного ЖК с ним расторгли. На доли обвиняемого в уставных капиталах двух организаций, а также на деньги в рублях и в иностранной валюте наложили арест.