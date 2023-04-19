В Краснодаре будут судить застройщика за коммерческий подкуп, связанный с достройкой проблемного ЖК

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В апреле уголовное дело в отношении 40-летнего учредителя строительной организации, которого обвиняют в коммерческом подкупе экс-директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, направили в суд.

По данным следствия, учредитель строительной организации осенью 2020 года решил заключить контракт на завершение строительства одного из долгостроев в Краснодаре. Зная, что права застройщика на данный объект может быть передан Фонду защиты дольщиков, он обратился к сожителю бывшего директора Фонда с просьбой помощь привлечь его организацию в качестве подрядчика. Женщина согласилась и через своего сожителя передала застройщику, что она согласна заключить с его строительной компанией договор на достройку конкретного долгостроя. За это она попросила взятку в размере 41 млн рублей. Подрядчик согласился и в декабре 2020 года передал женщине через ее сожителя требуемую сумму.

В январе 2021 года директора Фонда снова потребовала денег, бизнесмен передал ей еще 1,5 млн рублей в качестве добровольного пожертвования. В августе 2021 года руководитель Фонда заключила договоры с фирмой злоумышленника на выполнение работ по завершению строительства многоэтажного жилого дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и активно способствовал следствию, помогал изобличать других участников преступной схемы. Договоры на достройку проблемного ЖК с ним расторгли. На доли обвиняемого в уставных капиталах двух организаций, а также на деньги в рублях и в иностранной валюте наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

В отношении бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков, которую обвиняют в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере, расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 38-летняя директор регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства подозревается в получении 41 млн рублей от учредителя стройфирмы за помощь в привлечении организации к достраиванию одного из проблемных домов в Краснодаре. В декабре предприниматель через посредника передал деньги подозреваемой. В августе 2021 года женщина от имени Фонда заключила договоры с фирмой на достройку многоэтажки. Возбудили уголовное дело о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Подозреваемую задержали 9 ноября, в ее доме прошел обыск. Октябрьский районный суд Краснодара 10 ноября 2022 года рассмотрел ходатайство следствия о заключении подозреваемой под стражу.