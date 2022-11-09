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В Краснодаре экс-директора Фонда защиты прав дольщиков задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Происшествия
09.11.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-eks-direktora-fonda-zashhity-prav-dolshhikov-zaderzhali-po-podozreniyu-v-kommercheskom-podkupe
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление раскрыли и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 38-летняя директор регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства решила получить от учредителя стройфирмы деньги за помощь в привлечении организации к достраиванию одного из проблемных домов в Краснодаре.

Женщина привлекла своего сожителя к посредничеству. Осенью 2020 года посредник сообщил директору стройфирмы, что за 41 млн рублей Фонд заключит с его организацией договор на достройку ЖК из реестра долгостроев в краевой столице. Предприниматель согласился и в декабре передал через сожителя всю сумму. После этого в августе 2021 года злоумышленница от имени Фонда заключила договоры с фирмой на достройку многоэтажки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Подозреваемую задержали. У нее дома 9 ноября провели обыск. Решается вопрос о мере пресечения.

В отношении руководителя строительной компании, который передал деньги, также возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. Его поместили под домашний арест. Договоры на достройку проблемного ЖК с ним расторгли. Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем директоре регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Евгении Шумейко.

Читайте также: в Краснодаре будут судить посредника, подкупавшего сотрудников водоканала в интересах стройкомпании.

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