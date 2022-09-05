В Краснодаре будут судить посредника, подкупавшего сотрудников водоканала в интересах стройкомпании

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В сентябре в суд направили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в коммерческом подкупе.

По данным следствия, 42-летний посредник передал нескольким сотрудникам ООО «Краснодар Водоканал» оформленные на подставных лиц права требования по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму более 18 млн рублей. А также более 1,6 млн рублей наличными. Все это злоумышленники распределили между собой. Посредник действовал в интересах ООО «СК Мегаполис».

В мае 2018 года этот же посредник получил более 1,5 млн рублей, из которых 1 млн рублей передал должностному лицу ООО «Краснодар Водоканал» в качестве коммерческого подкупа, а остальные 500 тыс. рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

Возбудили уголовное дело о посредничестве в коммерческом подкупе, совершенном в крупном и особо крупном размере. Расследовании завершили. Прокуратура направила дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Уголовно дело в отношении должностных лиц ООО «Краснодар Водоканал» расследуется отдельно, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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