В Краснодаре экс-директора Фонда защиты прав дольщиков заключили под стражу на 2 месяца

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Октябрьский районный суд Краснодара 10 ноября рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-руководителя Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Женщину подозревают в коммерческом подкупе. Ее заключили под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 38-летняя директор регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства подозревается в получении 41 млн рублей от учредителя стройфирмы за помощь в привлечении организации к достраиванию одного из проблемных домов в Краснодаре. В декабре предприниматель через посредника передал деньги подозреваемой. В августе 2021 года женщина от имени Фонда заключила договоры с фирмой на достройку многоэтажки. Возбудили уголовное дело о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Подозреваемую задержали 9 ноября, в ее доме прошел обыск.