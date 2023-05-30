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В двух районах Кубани подтопленными остаются 71 придомовая территория и 2 дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dvuh-rajonah-kubani-podtoplennymi-ostayutsya-71-pridomovaya-territoriya-i-2-doma
В двух районах Кубани подтопленными остаются 71 придомовая территория и 2 дома
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным МЧС на 12:00 30 мая в Курганинске подтопленными остаются 20 придворовых территорий.

По данным краевого оперштаба, всего в Курганинском районе подтоплены 37 придомовых территорий, в том числе 2 дома. Работы по откачке воды продолжаются.

В Лабинском районе также продолжают откачивать воду. Там подтопленными остаются 34 придомовые территории, сообщает оперативный штаб Краснодарского края, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Курганинске вечером 29 мая из-за грунтовых вод частично разрушился обводной канал в районе улицы Островского. В результате вечером на улице Островского было подтоплено 20 придомовых территории, на улице Гастелло — 8 придомовых территорий. Обводной канал перекрыли полностью.

В результате интенсивных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов. Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 31 мая.

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