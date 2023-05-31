В двух районах Краснодарского края комиссии зафиксировали подтопления 469 домов

По данным на 31 мая, в Лабинском и Курганинском районе продолжают ликвидировать подтопления. Там в общей сложности, по оценкам комиссий, подтопило 1 тыс. 872 придомовых территорий.

В Лабинском районе из-за высокого уровня грунтовых вод происходят повторные подтопления. Откачка воды ведется по заявкам жителей. Оценочная комиссия выявила 507 фактов подтопления придомовых территорий, в том числе 327 домов.

В Курганинском районе в настоящее время подтопленными остаются 10 придомовых территорий. Ведутся работы по откачке воды. Всего же, по оценкам комиссии, произошло подтопление 1 тыс. 365 придомовых территорий и 142 домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Курганинске вечером 29 мая из-за грунтовых вод частично разрушился обводной канал в районе улицы Островского. В результате вечером на улице Островского было подтоплено 20 придомовых территории, на улице Гастелло — 8 придомовых территорий. Обводной канал перекрыли полностью.

В результате интенсивных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов. Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 31 мая.