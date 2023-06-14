В четырех районах Краснодарского края подтоплены 183 придомовые территории и 4 дома

В ночь с 13 на 14 июня в Лабинском, Отрадненском и Кавказском районах, а также в Сочи прошли сильные ливни.

В результате подтопленными оказались 183 придомовых территорий и 4 дома в 10 населенных пунктах. Соцобъектов в зоне подтопления нет. В горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. Размыто два автомобильных моста. Для транспорта есть объездные пути. Сейчас дожди прекратились.

Сотрудники МЧС ведут работы по откачке воды и распилу деревьев. Населению оказывают необходимую помощь. К ликвидации последствий подтоплений привлечено 155 человек и 59 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи произошли локальные нарушения электроснабжения в микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро. По данным на 10:00, энергоснабжение восстановили более чем у 40% потребителей. Как только спадет вода, специалисты обследуют сети газоснабжения.

На ведущую в село Измайловка дорогу сошел сель небольшого объема. Его оперативно ликвидировали в течение часа, движение транспорта восстановлено. В районе Новой Мацесты сейчас откачивают воду с проезжей части. Автобусы маршрутов № 8, 90С, 43, 120 и 121 временно следуют по измененному маршруту. Движение по федеральным трассам в границах Сочи осуществляется в штатном режиме.

В микрорайоне Мацеста идут работы по восстановлению водоснабжения. В ликвидации нештатных ситуаций задействовано 40 сотрудников водоканала и 20 единиц спецтехники. Завершить ремонтные работы и стабилизировать подачу воды планируют к концу дня 14 июня. Для жителей организовали подвоз питьевой воды по адресам: улица Чекменева, 36 (остановка «Мост») и улица Береговая, 1.

Всего в ликвидации последствий ночного ливня в Сочи заняты 222 человека и 46 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.