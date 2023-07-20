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В Белгородской области прощаются с супружеской парой, погибшей при атаке дронов на Крымский мост

Происшествия
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В Белгородской области прощаются с супружеской парой, погибшей при атаке дронов на Крымский мост
Фото RT

Траурная церемония проходит в часовне в Новом Осколе. Проститься с Натальей и Алексеем Кулик, которые были убиты при теракте на Крымском мосту 17 июля, пришли соседи, друзья, родственники и коллеги.

Наталья Кулик работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, ее муж Алексей был водителем грузовика.

У входа в часовню установили мемориал с фото погибших. На месте дежурят несколько врачей, они оказывают помощь собравшимся на церемонии родственникам и друзьям супругов Кулик.

Расходы на похороны взяли на себя власти Белгородской области. Семье погибших  будут произведены выплаты, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», супружеская пара погибла при атаке дронов на Крымский мост, их несовершеннолетия дочь девочка получила травмы. Ее доставили в РДКБ Минздрава России в Москве. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.

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