В Белгородской области прощаются с супружеской парой, погибшей при атаке дронов на Крымский мост

Траурная церемония проходит в часовне в Новом Осколе. Проститься с Натальей и Алексеем Кулик, которые были убиты при теракте на Крымском мосту 17 июля, пришли соседи, друзья, родственники и коллеги.

Наталья Кулик работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, ее муж Алексей был водителем грузовика.

У входа в часовню установили мемориал с фото погибших. На месте дежурят несколько врачей, они оказывают помощь собравшимся на церемонии родственникам и друзьям супругов Кулик.

Расходы на похороны взяли на себя власти Белгородской области. Семье погибших будут произведены выплаты, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», супружеская пара погибла при атаке дронов на Крымский мост, их несовершеннолетия дочь девочка получила травмы. Ее доставили в РДКБ Минздрава России в Москве. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.