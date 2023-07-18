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Девочка, ставшая сиротой из-за теракта на Крымском мосту, в стабильном состоянии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/devochka-stavshaya-sirotoj-iz-za-terakta-na-krymskom-mostu-v-stabilnom-sostoyanii
Девочка, ставшая сиротой из-за теракта на Крымском мосту, в стабильном состоянии
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О состоянии девочки, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, рассказала главный врач Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елена Клещенко.

По ее словам, девочка находится в стабильном состоянии, сейчас врачи обсуждают вопрос о том, чтобы перевести ее в московскую клинику.

«Девочка стабильная. Есть вариант перевезти ее в федеральную клинику в Москве. Вчера говорили, что при стабилизации состояния можно рассмотреть вопрос о переводе. Сегодня этот вопрос будем рассматривать», — сказала Клещенко.

Сегодня пострадавшую также планирует осмотреть психолог, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки закрытая черепно-мозговая травма и повреждение грудной клетки.

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