У пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки закрытая черепно-мозговая травма и повреждение грудной клетки

Об этом рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в соцсетях.

По ее словам, девочку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ.

Сейчас ребенок в сознании, дышит самостоятельно. Ее жизни ничего не угрожает, медики оказывают необходимую помощь. Скоро к работе с пострадавшей подключатся психологи.

«Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника.