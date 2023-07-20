Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли РДКБ Минздрава России в Москве

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshuyu-pri-terakte-na-krymskom-mostu-devochku-perevezli-rdkb-minzdrava-rossii-v-moskve
Фото tvzvezda.ru

Медицинскую эвакуацию ребенка, пострадавшего в результате теракта на Крымском мосту, провели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и врачи из Краснодарского края.

Сообщается, что девочка продолжит лечение в РДКБ Минздрава России. Там ей предоставят необходимую медпомощь и реабилитацию, сообщает телеканал «Звезда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка получила травмы в результате атаки дронов на Крымский мост 17 июля. Ее родители погибли. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.

Статьи
Топ-5 самых известных фильмов с Брюсом Ли
Топ-5 самых известных фильмов с Брюсом Ли
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 июля
Худеем и успокаиваемся: 5 чудесных свойств мятного чая
Худеем и успокаиваемся: 5 чудесных свойств мятного чая
Детский онколог рассказала, в каких случаях нужно срочно проверить родинки
Детский онколог рассказала, в каких случаях нужно срочно проверить родинки
Семь мест, куда стоит сходить в Архипо-Осиповке
Семь мест, куда стоит сходить в Архипо-Осиповке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях