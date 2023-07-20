Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли РДКБ Минздрава России в Москве

Медицинскую эвакуацию ребенка, пострадавшего в результате теракта на Крымском мосту, провели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и врачи из Краснодарского края.

Сообщается, что девочка продолжит лечение в РДКБ Минздрава России. Там ей предоставят необходимую медпомощь и реабилитацию, сообщает телеканал «Звезда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка получила травмы в результате атаки дронов на Крымский мост 17 июля. Ее родители погибли. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.