В Анапе в доме убитого стрелка обнаружили ружье, 170 патронов и около 20 ножей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

СК продолжает расследовать дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и следователя в Анапе.

По данным следствия, 56-летний мужчина ранил ножом двоих сотрудников полиции и стрелял, предположительно из помпового ружья, в сторону сотрудника следственного отдела по Анапе.

Также появились новые данные. Злоумышленник выстрелил из огнестрельного оружия в сотрудника одного из подразделений ГУ МВД Росси по краю, который в тот момент находился возле его дома. В результате полицейский получил огнестрельное ранение обеих ног. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли помповое ружье и 170 патронов 12 калибра, которые были в разгрузочном жилете на стрелке. Также изъяли около 20 ножей, 3 из которых злоумышленник носил при себе.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В рамках следствия проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местный житель долгое время не оплачивал коммунальные платежи. Сотрудники ресурсоснабжающей организации вместе с полицейскими приехали к нему, чтобы отключить коммуникации. Мужчина попытался помешать им и напал на сотрудников полиции с ножом. Злоумышленник ранил в бедро участкового и порезал ладонь стажеру на должность участкового полиции. После этого злоумышленник закрылся в доме и стрелял из неустановленного оружия в сторону следователя СО по Анапе СКР по краю. Нарушитель продолжал стрелять из оружия, на уговоры не реагировал. После очередного отказа прекратить огонь в ходе спецоперации ответным огнем мужчину ликвидировали.